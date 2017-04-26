В центре Мариуполя напали на палатку «Оппозиционного блока»

Вчера в центре Мариуполя, возле памятника Высоцкому, открылась палатка «Оппозиционного блока», где начали собирать подписи за мир и русский язык в Украине. И за столько короткое время здесь уже несколько раз вызывали правоохранителей.

Так, депутат горсовета Андрей Федай рассказал, что вчера неизвестные напали на представителей партии в палатке. Как выяснилось, полицейские забрали мужчину, который создавал конфликтную ситуацию.

А сегодня полицию вызывали местные активисты, которые недовольны политикой партии. Они потребовали проверить, кто стоит в этой палатке, но выяснилось, что все представители политсилы – местные жители, с мариупольской пропиской.

Несмотря на это, активисты пообещали обратиться с жалобой в СБУ и к мэру.