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Рубрика: Новости Мариуполя
26-04-2017, 15:18
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В центре Мариуполя напали на палатку «Оппозиционного блока»

Вчера в центре Мариуполя, возле памятника Высоцкому, открылась палатка «Оппозиционного блока», где начали собирать подписи за мир и русский язык в Украине. И за столько короткое время здесь уже несколько раз вызывали правоохранителей.

Так, депутат горсовета Андрей Федай рассказал, что вчера неизвестные напали на представителей партии в палатке. Как выяснилось, полицейские забрали мужчину, который создавал конфликтную ситуацию.

А сегодня полицию вызывали местные активисты, которые недовольны политикой партии. Они потребовали проверить, кто стоит в этой палатке, но выяснилось, что все представители политсилы – местные жители, с мариупольской пропиской.

Несмотря на это, активисты пообещали обратиться с жалобой в СБУ и к мэру.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»