В Мариуполе прошла масштабная ярмарка профессий под открытым небом

Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе прошла ярмарка вакансий «Работа весной». При этом проходила она под открытым небом – прямо на площади Свободы.

По информации организатора ярмарки – городского центра занятости – в ярмарке приняли участие крупнейшие работодатели из Мариуполя, Мангуша, Волновахи и Никольского – градообразующие предприятия, коммунальные и жилищные учреждения, строительные организации и др. Они представили 476 вакансий с заработной платой от 3500 до 7000 гривен.

Также на ярмарку пришли 630 безработных, которые стоят на учете в центре занятости, и более 100 выпускников учебных учреждений и местных жителей.