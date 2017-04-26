В Мариуполе минутой молчания почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Сегодня, 26 апреля, в 31-ю годовщину трагедии в Мариуполе почтили память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В митинге приняли участие представители власти, военнослужащие, правоохранители, местные жители, сами ликвидаторы и вдовы погибших, сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас в Мариуполе проживают 19040 чернобыльцев. Память погибших почтили минутой молчания. Также участникам трагических событий, их семьям и инвалидам вручили ордена «Чернобыльский крест».

«Этот день навсегда будет в нашей памяти. Сегодня мы собрались отдать дань памяти тем, кто ценой своего здоровья и жизни сохранили будущее нам и нашим детям. Эти люди стали единой цепью против невидимого врага, чтобы остановить ядерную чуму», - отметил городской голова Вадим Бойченко.

После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику, а во всех районах организовали поминальные обеды.