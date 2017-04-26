Мариупольцы жалуются на перепады напряжения – может сгореть бытовая техника

В последнее время мариупольцы все чаще жалуются на перепады напряжения, в большинстве случаев напряжения недостаточно для полноценной работы техники.

Эта проблема периодически появляется во всех районах города. Люди обеспокоены тем, что в случае аварии придется ремонтировать и электрические приборы, и саму проводку.

Особенно этот вопрос актуален сейчас, когда в Мариуполе выключили горячую воду. Местным жителям приходится искать альтернативные методы нагрева воды, и самый лучший – это установка бойлеров. Однако при таком напряжении многие опасаются ставить водонагреватели – проводка может не выдержать.

К тому же, воспользовались ситуацией и продавцы бытовой техники – по словам покупателей, сейчас в магазинах цены на бойлеры «взлетели».

Значительно увеличились и цифры в квитанциях за электричество, несмотря на все вышеперечисленные проблемы. Также, как сообщали «Мариупольские новости» ранее, во многих «платежках» приписывают несуществующие долги за жилищно-коммунальные услуги.