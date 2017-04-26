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Рубрика: Новости Мариуполя
26-04-2017, 19:17
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Директор Мариупольского порта получил медаль Министерства обороны Украины

Сегодня, 26 апреля, военнослужащие торжественно вручили директору Мариупольского порта Александру Олейнику медаль Министра обороны Украины «За содействие вооруженным силам Украины», сообщает пресс-служба горсовета.

«Каждый мариуполец сегодня считает своей обязанностью помочь вооруженным силам сохранить закон и порядок в нашей стране, отстоять конституционные права и свободы ее жителей. Порт – это социально-ответственное предприятие, которое не может и не будет оставаться в стороне от тех вызовов, которые современные реалии несут украинской нации в целом. Мы и дальше будем делать все от нас зависящее, чтобы государственные рубежи были неприступными, родной Мариуполь – процветающим, а наш порт – преуспевающим и лидирующим по темпам своего развития», - подчеркнул Александр Олейник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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