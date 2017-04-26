Первый шаг к монетизации субсидий сделан

Сегодня, 26 апреля, Кабинетом министров Украины был одобрен размер монетизации сэкономленной суммы субсидий на оплату электроэнергии и газа при отоплении жилищ. Данным проектом предусматривается денежная выплата семьям, которые в течение отопительного сезона бережно относились к энергоресурсам, экономно их расходуя.

Но… Размер этой денежной компенсации будет строго ограничен – на руки будет выдан эквивалент стоимости сэкономленных 100 кубометров газа либо 150 киловатт электроэнергии, в случае использования энергоресурса для отопления.

В сообщении говорится: «Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям - эквивалент стоимости сэкономленных 150 кВт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 куб. м газа».

Вот так в правительстве решили экономить… опять на людях. Со всего снимаются только „пенки“. Одноразово пополнят бюджет сэкономленными народом средствами (если вообще пополнят, ведь деньги ещё должны дойти до казны, не „потерявшись“ в пути), а потом никто экономить больше не будет…

Хотя… Если на этом помощь государства и ограничится, и на следующий отопительный сезон скажут использовать только эти „жалкие крохи“, закрыв тему субсидий такой „монетизацией“, то тогда экономить будут все, ибо обещанных 700 гривен не хватит для отопления даже на одну декаду месяца…

Получить информацию о наличии такой экономии каждый субсидиант сможет из полученной „платёжки“ от поставщиков ресурсов, либо при личном обращении к ним.

Из сообщения пресс-службы Минсоцполитики стало понятно, как физически население сможет получить сэкономленные суммы субсидий. Для этого каждому субсидианту будет необходимо подать заявление с 1 июля по 1 сентября в местные управления социальной защиты населения. Выплата денежной компенсации будет осуществлена на основании их решений. Можете себе представить вновь спровоцированные очереди в УСЗН в разгар жаркого лета в их душных коридорах, особенно в многострадальных прифронтовых городах как Мариуполь, ведь там из-за переселенцев очереди не иссякают никогда…

Но это ещё не всё. Перед подачей заявления в УСЗН каждый получатель обязан открыть банковский счёт, который будет использован именно для выплат социальных пособий и пенсий. Причём открытие счёта в банке и выбор самого финучреждения для выплаты социальных пособий и пенсий осуществляется получателем субсидии самостоятельно.

На момент подачи заявления в УСЗН счёт в банке должен быть открыт.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко говорил о возможном получении сэкономленных средств также в почтовых отделениях, максимальная сумма выплат составит 700 гривен на одно домохозяйство.