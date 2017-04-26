В Мариуполе нашли мать брошенного младенца: у женщины серьезные проблемы со здоровьем

Как сообщалось ранее, сегодня утром на территории роддома на Левобережье Мариуполя дворник нашел сверток с новорожденной девочкой. Малышке около 10 дней, она полностью здорова.

Сейчас пресс-служба полиции сообщает о том, что горе-мать ребенка найдена. У 34-летней женщины уже есть дети, к тому же, у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Роженица призналась, что оставила дочку после многочисленных советов близких.

Теперь полицейским предстоит установить правдивость предоставленных ею пояснений и выяснить психическое состояние нарушительницы на момент совершения преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.135 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Украины.