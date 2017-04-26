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Рубрика: Новости Мариуполя
26-04-2017, 20:35
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Мариупольская больница скорой помощи летом получит цифровые рентгеновские системы

Летом текущего года Мариупольская больница скорой медицинской помощи получит в подарок от Японии цифровые рентгеновские системы. Такое же оборудование доставят и в Славянскую райбольницу.

По данным Министерства здравоохранения Украины, рентгеновские системы будут закуплены Правительством Японии как внепроектная грантовая помощь в рамках программы Официальной помощи в целях развития (ОПР), проводимой на глобальном уровне правительством Японии.

Общая сумма гранта - 350 миллионов японских иен (примерно 3 миллиона долларов США). Эта сумма включает приобретение медицинского оборудования, а также соответствующие упаковку, страхование, инспекцию, транспортировку в Украину, таможенное оформление, доставку в больнице, монтаж, ввод в эксплуатацию и услуги по обучению персонала.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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