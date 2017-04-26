В Мариуполе в ближайшее время демонтируют 27 рекламных конструкций

Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе состоялось заседание исполкома, в ходе которого представители власти решали, кому из предпринимателей продолжить срок размещения внешней рекламы, сообщает пресс-служба мэра.

Так, согласно правилам, категорическое «нет» услышал бизнесмены, которые хотели разместить рекламу на окнах, стенах домов, заборах и т.д. Также было принято решение о демонтаже 27 рекламных конструкций, который явно не украшают город.

По словам мэра Вадима Бойченко, это небольшие, но исторические победы по наведению чистоты и порядка в Мариуполе: «Мы проредили их, наводя порядок в Мариуполе. Будем стремиться к тому, чтобы было меньше билбордов. Максимум, что может стоять - это красивые, европейские сити-лайты, которые никому не мешают. Такая задача поставлена перед главным управлением градостроительства и архитектуры».

На протяжении месяца в городе уже демонтировали 30 рекламных конструкций.