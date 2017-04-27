В Мариуполе бойцы КОРДа освободили здание банка от вооруженных преступников

Вооруженная преступная группа завладела большой суммой денег и забаррикадировалась в помещении банка. По такой легенде бойцы КОРДа провели учения. Тренировка проходила с привлечением взаимодействующих экстренных служб.

Первыми на "место происшествия" прибыли патрульные, которые перекрыли движение транспорта, блокировали попытки побега злоумышленников служебными автомобилями и следили за тем, чтобы на территорию не попали посторонние люди. Кроме того, по указанному адресу выдвинулась следственно-оперативная группа полиции.



К финучреждению прибыли городские службы - спасатели и скорая помощь.

Между тем готовился штурм здания. Спецназовцы разбились на две штурмовые группы и заняли позиции для проведения операции. Выбив двери и попав внутрь, бойцы подразделения обезвредили противника. Служебный автозак доставил задержанных в местный отдел полиции для проведения дальнейшей проверки.

После учений заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин с участниками спецоперации подвели итоги и обсудили выявленные недостатки.



Генерал отметил, что увидел проблемы со связью, поэтому поставил задачу начальнику отдела связи и телекоммуникации ГУНП в Донецкой области решить указанные проблемные вопросы по организации и обеспечению при проведении таких спецопераций устойчивой и бесперебойной связи.

"Кроме того, необходимо создать передвижной штаб. Отдельный автомобиль, который будет оборудован всем необходимым для того, чтобы не только координировать действия полиции, но и следить за территорией проведения спецоперации. В штаб должны войти представители главка, ответственные от всех имеющихся служб и подразделений полиции", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.



Непосредственные исполнители силовой операции отметили, что при штабе должна использоваться аэроразведка.