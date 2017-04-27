В Мариуполе без воды останутся жилые дома, больница, роддом, школы и детсады

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Гранитная, 122, 124, 126
- Менделеева, 4-22
- Пашковского, 1-21
- пр.Победы,18/5, 20, 22
- М.Маклая, 1-5
- Меотиды, 56-68
- пер.Лечебный, 1-13
- ГБ№4
- Соборная, 1
- Николаевская, 80, 82
- Нильсена, 38
- Металлургов, 181-209
- Гонды, 42-76
- д/с №28
- гостиница Дружба
- Знаменская, 2-56
- пер.Металлургический, 3-63, 2-90
- Шопена, 56-94
- пер.Шопена, 41-85
- проезд Ключевой, 2-30
- Отечественная, 1-31
- Героическая, 1-46
- Новосельская, 3-37
- пер.Новосельский, 1-35
- Лута, 1-101
- Ровная, 1-47а
- Родниковая, 21-60
- Кустоовражная, 1-35
- проезд Ракетный, 4-34
- пер.Ракетный, 6-38
- Роддом
- ОШ3 47, ОШ3 24
- д/с 151, 57.