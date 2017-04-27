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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 08:24
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В Мариуполе без воды останутся жилые дома, больница, роддом, школы и детсады

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 27 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Гранитная, 122, 124, 126
  • Менделеева, 4-22
  • Пашковского, 1-21
  • пр.Победы,18/5, 20, 22
  • М.Маклая, 1-5
  • Меотиды, 56-68
  • пер.Лечебный, 1-13
  • ГБ№4
  • Соборная, 1
  • Николаевская, 80, 82
  • Нильсена, 38
  • Металлургов, 181-209
  • Гонды, 42-76
  • д/с №28
  • гостиница Дружба
  • Знаменская, 2-56
  • пер.Металлургический, 3-63, 2-90
  • Шопена, 56-94
  • пер.Шопена, 41-85
  • проезд Ключевой, 2-30
  • Отечественная, 1-31
  • Героическая, 1-46
  • Новосельская, 3-37
  • пер.Новосельский, 1-35
  • Лута, 1-101
  • Ровная, 1-47а
  • Родниковая, 21-60
  • Кустоовражная, 1-35
  • проезд Ракетный, 4-34
  • пер.Ракетный, 6-38
  • Роддом
  • ОШ3 47, ОШ3 24
  • д/с 151, 57.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»