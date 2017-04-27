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Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 08:53
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[Фото]

ДТП в Донбассе: микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе, пострадали 9 человек

Вчера в Новоайдарском районе Луганской области на трассе "Старобельск - Луганск - Красный Луч - Макеевка - Донецк" произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пострадали 8 пассажиров пенсионного возраста и водитель.

Как сообщают в пресс-службе областного управления полиции, 28-летний водитель автобуса Renault Trafic, двигаясь из Северодонецка в направлении Станицы Луганской, во время маневра и объезда препятствия в виде выбоины, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В результате транспорт перевернулся. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР. У водителя взята кровь на определение содержания алкоголя. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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