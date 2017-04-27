Мариупольцам на торгах продадут право аренды самых востребованных участков земли

В Мариуполе на земельные торги выставят 16 участков территории города, которые наиболее заинтересовали предпринимателей. Об этом сообщил начальник управления земельных отношений горсовета Дмитрий Титов.

По его словам, сейчас проходит подготовка к проведению аукциона на право аренды свободных от застройки участков, имеющих различное целевое назначение. Они находятся как в промышленной зоне, так и в центре города. Также среди лотов есть сельскохозяйственный участок. Титов отметил, что пока не может озвучить размер начальной стоимости, которую оплатят участники аукциона. Сумма, которую мариупольцы внесут в качестве единоразового платежа за право аренды, и ставка арендной платы будут определены после сбора полной информации о всех участках, когда будет проведена оценка.

По словам начальника управления земельных отношений, город за свои средства предоставляет на участки полностью готовый пакет документов, а победитель аукциона, заплативший стоимость права аренды, получив в течение недели документацию, заключает договор и через месяц может приступать к освоению участка.