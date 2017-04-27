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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 09:42
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В Мариуполе на рассвете началась спецоперация: полиция проводит зачистку

Сегодня утром в Мариуполе полиция областного главка начала отработку операции по изъятию оружия и задержанию вооруженных сторонников ДНР. Об этом сообщил в Facebook начальник Нацполиции области Вячеслав Аброськин.

"Мариуполь. Сигнал тревоги. Полиция Донетчины - начало оперативно-профилактической отработки города. Цель - охрана публичного порядка, установление и задержание участников НВФ, изъятие оружия, патронов и взрывчатки, недопущение совершения тяжких преступлений", - написал глава полициии области.

Он призвал жителей и гостей города с пониманием отнестисть к мерам безопасности.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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