vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1535 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • В «Укрэнерго» рассказали, когда отключат от электроснабжения неподконтрольные территории Донетчины

Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 09:59
Просмотров: 332
Комментариев: 0

В «Укрэнерго» рассказали, когда отключат от электроснабжения неподконтрольные территории Донетчины

Как уже сообщали "Мариупольские новости" ранее, в ночь с 24 на 25 апреля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" полностью прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Причина - долги по оплате.

Ждут ли такие же меры подконтрольную ДНР территорию, и когда они возможно будут применены - рассказал и.о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Решение о прекращении перетоков электроэнергии на неподконтрольной Киеву части Донецкой области не принято, так как остается нерешенным вопрос по Авдеевке», – отметил он.

По его словам, сначала должно быть завершено строительство новой линии электропередач к Авдеевке, которая обеспечит электроснабжение города. «После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области», – подчеркнул Ковальчук.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»