В «Укрэнерго» рассказали, когда отключат от электроснабжения неподконтрольные территории Донетчины

Как уже сообщали "Мариупольские новости" ранее, в ночь с 24 на 25 апреля Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" полностью прекратила поставки электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. Причина - долги по оплате.



Ждут ли такие же меры подконтрольную ДНР территорию, и когда они возможно будут применены - рассказал и.о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.



«Решение о прекращении перетоков электроэнергии на неподконтрольной Киеву части Донецкой области не принято, так как остается нерешенным вопрос по Авдеевке», – отметил он.



По его словам, сначала должно быть завершено строительство новой линии электропередач к Авдеевке, которая обеспечит электроснабжение города. «После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области», – подчеркнул Ковальчук.