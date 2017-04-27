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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 10:15
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В Мариуполе обновят более 70 «лежачих полицейских»

Сотрудники «Донбасс-Информ-Ресурсов» сообщили корреспонденту "Мариупольских новостей", что в городе начата работа по восстановлению разметки у элементов принудительного снижения скорости транспортных средств.

Первым этапом стала покраска "лежачих полицейских" на пересечении бульвара Хмельницкого и улицы Бахчиванджи, на улицах Ростовская, Кронштадтская, Днепропетровская и Черноморская.

По словам работников «Донбасс-Информ-Ресурсов», сезонное обновление ждёт все подобные объекты дорожной безопасности, а их в Мариуполе уже более 70.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»