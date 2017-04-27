Сегодня, 27 апреля, в связи с запланированными работами по восстановлению электроснабжения часть улиц останется без света. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.
В частности, обесточены:
Центральный район - ул. Куинджи, 142, 142а, 150.
Левобережный район - ул. Бестужева, 3-25, тупик Бестужева (весь), ул. Дружбы, 1-39, 41-103, пер. Дружбы (весь), проезд Дружбы (весь), ул. Олимпийская, 82-102, пер. Февральский, 1-3, 4-43, 2-24, пер. Рижский, 1-23/40, 2-36, ул. Февральская, 16-40, проезд Февральский (весь), ул. Олимпийская, 216-232, ул. Рижская (вся), пер. Рижский, 20-53, 48-98, тупик Рижский (весь), ул. Станиславского, 115-187, ул. Февральская, 111-119.
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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 10:27
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Часть улиц в Мариуполе остались без света
Сегодня, 27 апреля, в связи с запланированными работами по восстановлению электроснабжения часть улиц останется без света. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»