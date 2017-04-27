«Донецкая железная дорога» с 3 мая изменит график движения некоторых пригородных поездов. Решение принято по просьбам пассажиров.
В частности, изменения коснутся электричек, курсирующих по маршрутам Покровск-Авдеевка, Славянск-Лозовая и Лозовая-Покровск, передает «Вчасно» со ссылкой на железнодорожников.
Поезд №7904 Покровск-Авдеевка назначается скорым пригородным №7001. Отправление из Покровска в 3:30, прибытие в Авдеевку в 4:40. Поезд будет делать остановки на станциях Гродовка, Очеретино и Желанная.
Поезд №6255 Славянск-Лозовая будет отправляться со станции Славянск в 12:00, а прибывать в Лозовую в 14:36.
Поезд №6333 Лозовая-Покровск будет отправляться со станции Лозовая в 15:15 и прибывать в Покровск в 19:36.
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На Донетчине в мае некоторые электрички изменят график движения
«Донецкая железная дорога» с 3 мая изменит график движения некоторых пригородных поездов. Решение принято по просьбам пассажиров.
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Редакция «Мариупольских новостей»