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Prizma


Рубрика: Происшествия
27-04-2017, 11:01
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Под Мариуполем 18-летний автомобилист сбил девушку-пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мангуше, что под Мариуполем.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 18-летний водитель «ВАЗ-21093» не предоставил преимущество в движении и сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения, ей оказана необходимая медицинская помощь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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