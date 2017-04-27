Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мангуше, что под Мариуполем.
Как рассказали в пресс-службе полиции, 18-летний водитель «ВАЗ-21093» не предоставил преимущество в движении и сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшая получила телесные повреждения, ей оказана необходимая медицинская помощь.
- Главная /
- Происшествия /
- Под Мариуполем 18-летний автомобилист сбил девушку-пешехода
Рубрика: Происшествия
27-04-2017, 11:01
Просмотров: 419
Комментариев: 0
Под Мариуполем 18-летний автомобилист сбил девушку-пешехода
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мангуше, что под Мариуполем.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
ДТП в Донбассе: микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе, пострадали 9 человек
Авария случилась в Новоайдарском районе
В Мариуполе пьяный отец второй раз набросился с ножом на сына и убил его
В этот раз конфликт привел к смерти
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»