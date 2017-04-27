Украинские войска готовы к введению военного положения, - Минобороны

Вооруженные силы Украины готовы к выполнению военных задач, если будет введено военное положение. Об этом сказал заместитель министра обороны Игорь Павловский во время Украинского форума по обороне и безопасности.



С развитием конфликта на Востоке, если будет введено военное положение, Вооруженные силы Украины, подготовив резерв, полностью способны выполнить требования руководства государства, что касается перевода ВСУ и развертывания их до полного применения. Здесь проблем больших нет", - рассказал он.



Павловский отметил, что в течение трех лет удалось подготовить и реформировать армию, отработана структура перевода ВСУ на функционирование в режиме военного положения.