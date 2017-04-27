Власти Египта с 1 июня начнут реализацию новой визовой системы - с начала лета стартует введение электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, передает Egypt Independent.
"В рамках этой системы любой турист в любой точке мира будет иметь право подать заявку на получение электронной визы", - заявил Рашид.
Также иностранцы смогут получать и оплачивать электронные визы заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс иммиграции и процедуры прибытия в аэропортах.
Министр уточнил, что список стран, чьи граждане смогут получить визу на въезд в страну прямо в аэропорту, Египет объявит в ближайшее время.
По словам Рашида, электронный визовый проект утвердили еще в марте, но заработает он с начала лета.
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Египет с июня вводит электронные визы: туристы смогут получить визу на въезд прямо в аэропорту
Власти Египта с 1 июня начнут реализацию новой визовой системы - с начала лета стартует введение электронных виз. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, передает Egypt Independent.
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Редакция «Мариупольских новостей»