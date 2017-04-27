В Мариуполе появится муниципальный дендропарк

В Мариуполе состоялся круглый стол, в ходе которого презентовали «Программу озеленения города». В его обсуждении принимали участие первые руководители города, руководители структурных подразделений горсовета, депутаты, преподаватели вузов, школ и ученики.



Национальный Ботанический сад имени Н. Н. Гришко предложил создать муниципальный ботанический сад (дендропарк). Разместить его рекомендуют в центральной части Приморского парка. Он будет разделен на три участка - экспозиционную, научную и заповедную.

Также обсудили вопросы состояния зеленых насаждений Мариуполя. Специалисты отметили, что в городе есть проблемы с ассортиментом растений и их количеством. Также существуют некоторые недостатки в процедуре ухода за зелеными насаждениями. Был разработан проект, в котором отражены положения правильного и рационального плана посадки деревьев, кустарников и других растений.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко отметил, что было принято решение подходить к благоустройству города системно: «Мы должны понимать, какие насаждения нам необходимо покупать, в каких частях города их высаживать, чтобы растения приживались и существовали много лет. Дальнейшая работа будет делаться в соответствии с рекомендациями».

Внедрять новый системный подход будут сотрудники «Зеленстроя», помогать будут специалисты Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко с привлечением других профильных учреждений.