Автомобиль сотрудников Южнодонбасского водопровода обстреляли: выбиты стекла, у работника - гематома

Сегодня в 8:20 попал под обстрел сменный персонал насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».



«Ежедневно сотрудникам КП «Компания «Вода Донбасса» приходится ездить на работу через серую зону, так как насосная станция находится практически на линии соприкосновения - между селами Васильевка и Крутая Балка. Сегодня наши коллеги испытали сильнейший стресс, из-за обстрелов выбиты стекла в вахтовке (спецавтомобиль -ред.), одной из сотрудниц осколок повредил верхнюю одежду, на коже - гематома», - говорится в сообщении.

Где именно был обстрел и кто стрелял по автомобилю, в компании не рассказали.



Напоминаем, что от насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода осуществляется подача воды на 5 фильтровальных станций, среди которых Мариупольские № 1 и №2, а также Донецкая, Красноармейская и Великоанадольская.