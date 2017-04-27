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  • Автомобиль сотрудников Южнодонбасского водопровода обстреляли: выбиты стекла, у работника - гематома

Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 12:59
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[Фото]

Автомобиль сотрудников Южнодонбасского водопровода обстреляли: выбиты стекла, у работника - гематома

Сегодня в 8:20 попал под обстрел сменный персонал насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».

«Ежедневно сотрудникам КП «Компания «Вода Донбасса» приходится ездить на работу через серую зону, так как насосная станция находится практически на линии соприкосновения - между селами Васильевка и Крутая Балка. Сегодня наши коллеги испытали сильнейший стресс, из-за обстрелов выбиты стекла в вахтовке (спецавтомобиль -ред.), одной из сотрудниц осколок повредил верхнюю одежду, на коже - гематома», - говорится в сообщении.

Где именно был обстрел и кто стрелял по автомобилю, в компании не рассказали.

Напоминаем, что от насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода осуществляется подача воды на 5 фильтровальных станций, среди которых Мариупольские № 1 и №2, а также Донецкая, Красноармейская и Великоанадольская.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»