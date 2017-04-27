В центре Мариуполя одному из супермаркетов запретили работать и выставили вон

На улице Митрополитской остановил работу супермаркет "Зеркальный" и изгнан из арендуемого помещения. В настоящее время сотрудники магазина выгружают товары и оборудование из здания. Они уточнили, что пока не знают, как будут работать дальше. Товар, по их словам, будет перемещён в другие точки сети.

Как выяснил корреспондент "Мариупольских новостей", все началось вчера около 15:00, когда, по словам работников магазина "Зеркальный", владелец здания, в котором арендовались помещения, дал распоряжение выключить свет. Позже на место событий были вызваны правоохранители, которым сообщили о лицах, препятствующих работе магазина.



Прибыв в маркет, собрав информацию и составив протокол, полицейские удалились.По информации пресс-службы мариупольской полиции, на месте происшествия работали сотрудники государственной службы охраны. По данным полицейских, правонарушений на месте событий не установлено.

Представители администрации магазина уточнили, что остановка работы супермаркета связана с решением арендодателя. Отключено электроснабжение, перекрыт вход в магазин. Вопрос спорный, так как по сообщению стороны "Зеркального", договор аренды был заключён до конца этого года.

Ранее, конфликт с изгнанием супермаркета называли "рейдерскими захватом", однако правоохранители данный факт не подтвердили.