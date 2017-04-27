Мариупольцам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам могут назначить выплату соцпомощи

Лица, которые не имеют трудового стажа для назначения пенсии, являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам».



Как сообщили в пресс-службе горсовета, размер назначенной таким лицам помощи меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.



В связи с этим указанная категория лиц имеет возможность обратиться в районные УСЗН по месту жительства для определения права на назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в соответствии с нормами Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».



В случае подтверждения такого права будет осуществлено назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.



Консультации специалистов и более подробную информацию можно получить по телефонам «горячих линий» управлений социальной защиты населения:



Левобережный район - 22 31 95, пр. Победы,16



Центральний район - 47 04 63, пр. Металлургов,35



Приморский район - 47 68 13, пр. Лунина,89



Кальмиусский район - 38 58 50, ул. Чукарина,17



Специалистами управления будет оказана всесторонняя консультациионная помощь.