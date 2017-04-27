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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 13:59
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Мариупольцам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам могут назначить выплату соцпомощи

Лица, которые не имеют трудового стажа для назначения пенсии, являются получателями государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, размер назначенной таким лицам помощи меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность.

В связи с этим указанная категория лиц имеет возможность обратиться в районные УСЗН по месту жительства для определения права на назначение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в соответствии с нормами Закона Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

В случае подтверждения такого права будет осуществлено назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Консультации специалистов и более подробную информацию можно получить по телефонам «горячих линий» управлений социальной защиты населения:

Левобережный район - 22 31 95, пр. Победы,16

Центральний район - 47 04 63, пр. Металлургов,35

Приморский район - 47 68 13, пр. Лунина,89

Кальмиусский район - 38 58 50, ул. Чукарина,17

Специалистами управления будет оказана всесторонняя консультациионная помощь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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