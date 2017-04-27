В Мариуполе горе-мать хотела бросить больного ребенка: говорит - устала

Вчера собрание одного районного КСН было прервано пьяным шумом в коридоре. В помещение зашла женщина с коляской, в которой спал мальчик. Сначала она говорила, что хочет оставить ребенка, а затем и сама запуталась, что на самом деле ей нужно. Об этом рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что мариупольчанке 34 года, она воспитывает сына самостоятельно. Мальчику почти два года, он требует лечения. По словам матери, он постоянно плачет, кроме того, ей просто не с кем оставить малыша, чтобы пойти по делам. «Все надоело. Я в отчаянии» - так описывает женщина свое состояние.



Сейчас ребенок находится в больнице. Специалисты осмотрят малыша, установят диагноз и назначат лечение.

В отношении горе-матери составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. Лишь после того, как нарушительница будет готова к воспитанию малыша, а полицейские совместно с представителями соцслужб осмотрят, в каких условиях он будет расти, комиссия решит вопрос о его возвращении в семью.