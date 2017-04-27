Оперативники СБУ Донетчины вместе с полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили сотрудника Волновахского районного отдела ГИС Донецкой области на получении взятки.
Государственный исполнитель требовал у местного жителя 3500 гривен за не изъятие автомобиля, арестованного за непогашение кредита.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, вымогатель был задержан в своей машине возле админздания Волновахской исполнительной службы сразу после получения всей вымогаемой суммы.
Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
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Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 15:32
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СБУ в Волновахе поймала на взятке государственного исполнителя
Оперативники СБУ Донетчины вместе с полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили сотрудника Волновахского районного отдела ГИС Донецкой области на получении взятки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»