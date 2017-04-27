На КПВВ задержан боец «Оплота», который сбежал из ДНР и хотел устроиться на работу в Мариуполе

Во время проверки на контрольном пункте пропуска "Новотроицкое" полицейские совместно с пограничниками остановили грузовик, за рулем которого был ранее судимый местный житель Донецка. Как оказалось, 45-летний мужчина более четырех месяцев служил в батальоне «Оплот» в составе разведывательной роты ДНР, сообщили в пресс-службе полиции.

Ему платили 15 тысяч рублей в месяц, однако, как он рассказывает, командиры батальона применяли сложные методы воспитания для рядового состава, например, пробежать много километров в полной экипировке. Так как годы взяли свое, мужчине было сложно выполнять все требования руководства ДНР, поэтому он уволился и самовольно покинул часть.



После службы в «Оплоте» мужчина приехал в Мариуполь, где его товарищ предложил ему попробовать устроиться дальнобойщиком. Но уже вчера во время пересечения КПВВ мужчину задержали.

У правонарушителя был изъят военный билет и другие документы, подтверждающие его участие в НВФ. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).