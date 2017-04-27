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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 16:04
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Мариупольские медики заботятся о брошенной новорожденной девочке: горожан просят о помощи

Как сообщали "Мариупольские новости" ранее, вчера утром на территории роддома Левобережного района дворник нашел сверток с новорожденной девочкой. Малышке около 10 дней, сейчас она находится в отделении патологии новорожденных, сообщили в пресс-службе горсовета.

Как рассказала исполняющая обязанности главного врача КУ «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья и женщины» Наталья Сидоренко, девочка весит 2,9 кг, ее рост 51 сантиметр, но самое главное - признаков какого-либо заболевания у нее не обнаружено.

«Чувствует она себя достаточно удовлетворительно. Естественно, мы не можем исключить какую-то патологию, пока ребенок не будет полностью обследован. Девочка будет находится в нашем отделении до решения вопроса о ее дальнейшей судьбе», - отметила Наталья Викторовна.

Горе-мать ребенка была найдена. С ней работают полицейские.

К сожалению, родственники тоже пока судьбой и здоровьем брошенного ребенка не интересовались. Работники медучреждения просят неравнодушных мариупольцев помочь девочке - подгузниками и средствами ухода за новорожденными.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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