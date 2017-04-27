Процедура верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе лиц начнется завтра утром, 28 апреля. Речь идет о пленных, которые выразили желание остаться на той территории, где они удерживались в заключении.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. "Верификация лиц, совершивших преступления против Украини, но которых можно помиловать в рамках закона, ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - рассказала она.
Данную информацию подтвердила и представитель ДНР Дарья Морозова.
Стороны надеются, что процедура верификации пройдет без "сюрпризов" и срывов.
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Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 16:31
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Завтра начнется верификация пленных лиц, удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе
Процедура верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе лиц начнется завтра утром, 28 апреля. Речь идет о пленных, которые выразили желание остаться на той территории, где они удерживались в заключении.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»