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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 16:31
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Завтра начнется верификация пленных лиц, удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе

Процедура верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе лиц начнется завтра утром, 28 апреля. Речь идет о пленных, которые выразили желание остаться на той территории, где они удерживались в заключении.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. "Верификация лиц, совершивших преступления против Украини, но которых можно помиловать в рамках закона, ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - рассказала она.

Данную информацию подтвердила и представитель ДНР Дарья Морозова.

Стороны надеются, что процедура верификации пройдет без "сюрпризов" и срывов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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