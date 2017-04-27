Завтра начнется верификация пленных лиц, удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе

Процедура верификации удерживаемых сторонами конфликта в Донбассе лиц начнется завтра утром, 28 апреля. Речь идет о пленных, которые выразили желание остаться на той территории, где они удерживались в заключении.



Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. "Верификация лиц, совершивших преступления против Украини, но которых можно помиловать в рамках закона, ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - рассказала она.



Данную информацию подтвердила и представитель ДНР Дарья Морозова.



Стороны надеются, что процедура верификации пройдет без "сюрпризов" и срывов.