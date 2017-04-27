Красный крест обеспечил Мариуполь вакцинами на полгода вперед

Мариуполь получил гуманитарную помощь от Международного Комитета Красного Креста (МККК) в виде иммунобиологических препаратов. Городу передали 200 доз противостолбнячного иммуноглобулина и 800 доз противостолбнячного анатоксина, сообщили в пресс-службе горсовета.

Заместитель городского головы Ксения Сухова поблагодарила МККК за помощь. Она подчеркнула, что в Украине вакцины анатоксина и иммуноглобулина в дефиците: «В этом году мы ни разу их не получали! Без них практически не может существовать ни одна больница. При любой травме обязательно вводится вакцина от столбняка. Эти препараты обеспечат потребность Мариуполя в данных вакцинах на полгода вперед».

По словам главы офиса МККК Рафаэля Тено, в связи с конфликтом в регионе возросла нагрузка на медицинские учреждения Мариуполя. Именно поэтому комитет решил поставить дозы противостолбнячных препаратов в город. Полученные вакцины будут распределены в соответствии с потребностями в лечебные учреждения Мариуполя.

Всего Донетчине передали около 9000 доз вакцин.