Для поселков под Мариуполем - Коминтерново, Водяное и Заиченко поставят нового руководителя ВГА

В ближайшее время в прифронтовом Торецке будет введена военно-гражданская администрация. Уже подготовлен соответствующий проект указа президента. Об этом председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский сказал журналистам в Краматорске, пишет «Остров».



По замечанию главы области, сегодня в Торецке не функционирует городской совет: депутаты не могут собраться уже на три заседания.



«Создание ВГА улучшит руководство городом и много других вещей… Там и по образованию есть вопросы, и по многим другим направлениям», — сказал он, отметив, что уже на примете есть несколько кандидатур на пост руководителя.

Также идет работа по созданию ВГА в Песках и других населенных пунктах вдоль линии разграничения, где нет органов местной власти и где людям не к кому обратиться.



Кроме того, Жебривский заявил, что сейчас стоит вопрос замены руководителя военно-гражданской администрации сел Пикузы (бывшее Коминтерново), Водяного и Заиченко. Экс-глава ВГА данных поселков Олег Немчинов переходит в Минспорта.