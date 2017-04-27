Комфортный уголок для прогулки и фотосессий: в центре Мариуполя обновили парковую аллею

Долгое время благоустройством парковой аллеи, которая протянулась от бульвара Шевченко до улицы Куинджи, никто не хотел заниматься. Куда только не обращались местные жители - все безрезультатно.



Но уже скоро аллея преобразится и может стать одним из любимых мест отдыха. Это станет возможным благодаря инициативе неравнодушных горожан и общественному союзу «Зелёный центр Метинвест».



На сегодняшний день волонтеры убрали мусор, произвели обрезку деревьев и установили 9 лавочек. Завтра покосят траву. Здесь также установят ограничитель, чтобы машины не заезжали на территорию. Кроме того, появятся уличные фонари и асфальтированные дорожки.



Парковая аллея меняется просто до неузнаваемости, она превращается в комфортный уголок для прогулки и фотосессий. Жители благодарны за такой подарок.



"Я уверен, что наши жители будут уважительно относиться к тому, что у них уже есть. И всё то, что мы устанавливаем будет долго жить и приносить уют и красоту нашим горожанам", - отметил координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.