Мариуполь посетили руководители 4 крупных угледобывающих предприятий: Вячеслав Аброськин показал им «умную» систему безопасности UASC

Сегодня в Мариуполе в ГУНП в Донецкой области прошла встреча заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителей 4 крупных угледобывающих предприятий - директора ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» Владимира Коломийца, генерального директора ГП «Торецкуголь» Владимира Юхименко, директора ГП «Шахта им. М.С. Сургая» Виктора Мовчана, генерального директора ГП «Селидовуголь» Сергея Пахомова.

Это первая встреча с предпринимателями в таком формате. Генерал продемонстрировал гостям современные технологии, которые использует полиция Донетчины для обеспечения безопасности жителей. Он провел экскурсию по всему главку, который сегодня является современным комплексом, с соответствующим оснащением, где есть все необходимое для круглосуточной работы полицейских.

Директора осмотрели Единый аналитический сервисный центр (UASC), построенный на интеллектуальном программном обеспечении. "В Мариуполе уже установлено 26 «умных» видеокамер из запланированных 37. Следующий - Покровск, где прошли уже все тендерные процедуры, затем - Бахмут, Краматорск, Славянск", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

Руководители предприятий посетили серверную, колл-центр 102 и непосредственно аналитический блок. На большом мониторе гости увидели, как работает интеллектуальная система. Также их заинтересовала функция, которая позволяет определить маршрут движения автомобиля за любой период времени - программа сама выстраивает его, используя данные с видеокамер.

По словам руководителей госпредприятий, вопросы взаимодействия Нацполиции и больших, градообразующих предприятий в рамках обеспечения общественной безопасности очень важны. Они отметили, что видят изменения в полиции и поддерживают ее развитие.



"Мы сегодня приехали, потому что считаем для себя необходимым выразить признательность той работе, которую проводят полицейские. Я восхищаюсь, как организована работа в вашем управлении", - отметил Владимир Коломиец.