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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 18:56
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Как Мариуполь отметит майские праздники: концерты, митинги примирения, инсталляция в виде мака

О том, как в Мариуполе пройдут майские праздники, рассказала директор департамента культурно-общественного развития горсовета Оксана Гринько в ходе брифинга. Все начнется с открытия городских парков и концертных программ. Так, уже 1 мая в ряде скверов и парков проведут праздничные мероприятия для детей и людей старшего возраста. А ко Дню памяти и примирения состоятся митинги у памятных знаков, сообщили в пресс-службе горсвоета.

В частности, 8 мая в 16:00 пройдет митинг на площади у Драмтеатра, после которого все желающие смогут принять участие в создании инсталляции в виде мака из лампадок. "Таким образом, мы почтим память тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни", - отметила Оксана Гринько.

Также традиционный митинг пройдет 9 мая на площади Воинов-Освободителей. Здесь будет организована концертная программа, будет работать полевая кухня и выставка военной техники прошлых лет. "А дети ко Дню памяти и примирения нарисуют открытки на асфальте", - рассказала директор департамента культурно общественного развития.

Мариупольцев и гостей города приглашают принять участие в торжествах.

План мероприятий можно посмотреть здесь.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»