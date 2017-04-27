Как Мариуполь отметит майские праздники: концерты, митинги примирения, инсталляция в виде мака

О том, как в Мариуполе пройдут майские праздники, рассказала директор департамента культурно-общественного развития горсовета Оксана Гринько в ходе брифинга. Все начнется с открытия городских парков и концертных программ. Так, уже 1 мая в ряде скверов и парков проведут праздничные мероприятия для детей и людей старшего возраста. А ко Дню памяти и примирения состоятся митинги у памятных знаков, сообщили в пресс-службе горсвоета.



В частности, 8 мая в 16:00 пройдет митинг на площади у Драмтеатра, после которого все желающие смогут принять участие в создании инсталляции в виде мака из лампадок. "Таким образом, мы почтим память тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни", - отметила Оксана Гринько.



Также традиционный митинг пройдет 9 мая на площади Воинов-Освободителей. Здесь будет организована концертная программа, будет работать полевая кухня и выставка военной техники прошлых лет. "А дети ко Дню памяти и примирения нарисуют открытки на асфальте", - рассказала директор департамента культурно общественного развития.



Мариупольцев и гостей города приглашают принять участие в торжествах.



План мероприятий можно посмотреть здесь.