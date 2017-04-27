Мариуполь перекрыт силовиками, спецоперация продолжается: изъяты наркотики, оружие, остановлены пьяные водители

Сегодня день мариупольских полицейских и сотрудников главка начался в 4 утра по сигналу «Тревога». На сбор, экипировку и прибытие - час. Далее - получение заданий и тщательная проверка имеющейся оперативной информации, автотранспорта и прохожих. Инструктаж проводил лично замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, который ориентировал подчиненных на противодействие наркопреступности и нелегальному обороту опасных предметов, выявление и задержание членов диверсионно-разведывательных групп.

К отработке привлечены 250 полицейских, спецподразделение КОРД, кинологи и военнослужащие. Мариуполь перекрыт 10 группами быстрого реагирования, 14 автопатрулями, 52 пешими нарядами. Кроме того, усилено дежурство на блокпостах, стратегически важных объектах города.

В настоящее время уже проверено свыше 2000 автомобилей и 1700 человек. Выявлено четырех водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, и зарегистрировано 2 факта нелегального хранения оружия.



К административной ответственности привлечены свыше 80 граждан.



Спецмероприятия, развернутые в полумиллионном Мариуполе, продолжаются.