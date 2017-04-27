В ДНР заработали промпредприятия: в Харцызске запустили канатный завод, в Енакиево - доменную печь ЕМЗ

На подконтрольной ДНР территории сегодня заработали несколько промышленных предприятий.



В частности, после двух месяцев простоя из-за блокады, на Енакиевском металлургическом заводе запустили доменную печь по выплавке чугуна, передает ДАН.

Планируется, что она сможет ежесуточно выплавлять около трех тысяч тонн чугуна. Первую партию чугуна выплавят на ЕМЗ к середине мая. В настоящее время на предприятии трудятся свыше 5300 сотрудников. С полным запуском ЕМЗ штат планируется увеличить до 7000.

А в Харцызске возобновил работу сталепроволочно-канатный завод «Силур», который был приостановлен в конце 2016 года. Предприятие специализируется на изготовлении канатов из стали, и является крупнейшим в регионе.

Основная его продукция: стальной канат и проволока для различных отраслей промышленности, стабилизированная арматурная проволока и канат, металлическая сетка, метизы.



По словам директора «Силура», у завода есть сырье, есть заказы на поставку продукции как в ДНР, так и на экспорт.



На обоих предприятиях побывал Александр Захарченко.