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Рубрика: Новости Донбасса
27-04-2017, 19:43
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[Фото]

В ДНР заработали промпредприятия: в Харцызске запустили канатный завод, в Енакиево - доменную печь ЕМЗ

На подконтрольной ДНР территории сегодня заработали несколько промышленных предприятий.

В частности, после двух месяцев простоя из-за блокады, на Енакиевском металлургическом заводе запустили доменную печь по выплавке чугуна, передает ДАН.

Планируется, что она сможет ежесуточно выплавлять около трех тысяч тонн чугуна. Первую партию чугуна выплавят на ЕМЗ к середине мая. В настоящее время на предприятии трудятся свыше 5300 сотрудников. С полным запуском ЕМЗ штат планируется увеличить до 7000.

А в Харцызске возобновил работу сталепроволочно-канатный завод «Силур», который был приостановлен в конце 2016 года. Предприятие специализируется на изготовлении канатов из стали, и является крупнейшим в регионе.

Основная его продукция: стальной канат и проволока для различных отраслей промышленности, стабилизированная арматурная проволока и канат, металлическая сетка, метизы.

По словам директора «Силура», у завода есть сырье, есть заказы на поставку продукции как в ДНР, так и на экспорт.

На обоих предприятиях побывал Александр Захарченко.




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Редакция «Мариупольских новостей»