В Мариуполе из-под земли забили «гейзеры»

На улице Итальянской произошел порыв трубопровода. По словам мариупольцев, из газона у дома №121 забило два фонтана воды. Мощные потоки залили проезжую часть, превратив улицу в водоём.
На улице Итальянской произошел порыв трубопровода. По словам мариупольцев, из газона у дома №121 забило два фонтана воды. Мощные потоки залили проезжую часть, превратив улицу в водоём.
На пешеходных переходах покрасят разметку объектов дорожной безопасности
Лежаки вынесло с территории, предназначенной для людей с инвалидностью