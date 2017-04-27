vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2085 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 19:59
Просмотров: 1892
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе из-под земли забили «гейзеры»

На улице Итальянской произошел порыв трубопровода. По словам мариупольцев, из газона у дома №121 забило два фонтана воды. Мощные потоки залили проезжую часть, превратив улицу в водоём.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе обновят более 70 «лежачих полицейских»

На пешеходных переходах покрасят разметку объектов дорожной безопасности

Пляж для людей с инвалидностью в Мариуполе лишился инвентаря

Лежаки вынесло с территории, предназначенной для людей с инвалидностью


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»