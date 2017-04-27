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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 20:18
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Завтра в Мариуполе откроется выставка ретро-мотоциклов «Мотоклассика»

С 28 апреля в Мариупольском краеведческом музее начинает работу выставка ретро-мотоциклов «Мотоклассика», сообщает пресс-служба горсовета.

На выставке будут представлены 15 мотоциклов, 3 мотороллера и 5 велосипедов середины ХХ в. Среди экспонатов: «Маrs», «BMV», «NSU», «Simson», «Урал», «Ява», «Москва», «Минск», «ИЖ-49» и др. Наиболее ранняя модель мотоцикла 1935 года.

Выставка будет демонстрироваться до 11 июня 2017 года.

Время работы: с 9:00 до 17:30, выходные - понедельник, вторник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»