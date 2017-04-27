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Рубрика: Новости Мариуполя
27-04-2017, 20:37
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В Мариуполе косят газоны и «прихорашивают» клумбы

В Мариуполе активно ведется работа по подготовки парков и скверов города к весенне-летнему периоду. В частности, силами МКП зеленого строительства проводится покос травы и благоустройство клумб, сообщили в пресс-службе горсовета.

Ежедневно в работе задействованы 12 работников коммунального предприятия. В планах «Зеленстроя» скосить около 100 га травы. Аналогичную работу проведут во всех районах города. Приведут в порядок как парковые, так и пешеходные зоны.

«Работы по покосу только начались. Сначала мы проводим работу в парковых зонах, чтобы подготовить их к открытию. Сейчас уже покосили траву в Театральном сквере. Сейчас работаем в Городском саду и парке Победы. Всего приведено в порядок около 9 гектар», - отметила прораб участка МКП зеленого строительства Татьяна Чупахина.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»