Всемирный день охраны труда

Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте (World Day for Safety and Health at Work), с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.



Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.



Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.



Национальная культура охраны труда — это уважение права на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко определяя права и обязанности, и когда наивысший приоритет отдается принципу профилактики.



По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.



Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода.



Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд - право каждого человека», «Продвижение охраны труда в "зеленой" экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах», «Вместе повысим культуру профилактики в охране труда», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» и др.



Пудов день

В этот день церковь отмечает память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. По преданию, они были учениками и последователями святого Павла и вместе с ним проповедовали слово Божие.



В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», — говорили знающие люди. А все остальные соглашались: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».



На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли. Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Был и другой вариант заговора: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть».



Однако, после этого употреблять ягоды с дерева было уже нельзя, иначе боль могла вернуться.



Именины:



Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор