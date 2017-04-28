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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 08:03
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В секторе «Мариуполь» обстреляли опорный пункт ВСУ: один военный погиб, еще четыре - ранены

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО, на Приморском направлении обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад неподалеку от Красногоровки

В результате погиб военнослужащий ВСУ, еще 4 бойца получили ранения.

Противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на неподконтрольной территории. По позициям было выпущено 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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