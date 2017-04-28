Антимонопольный комитет настоятельно рекомендовал «Киевстару» снизить тарифы

Мобильный оператор «Киевстар» получил от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) рекомендации снизить тарифы на звонки на стационарные телефоны, сообщается со ссылкой на пресс-центр АМКУ.



Ещё в прошлогоднем июне оператору «Киевстар» было рекомендовано привести к экономически обоснованному уровню тарифы на исходящие звонки на номера фиксированной связи. При этом необходимо применение единого подхода к установлению тарифов на исходящие звонки и на мобильные сети, и на фиксированную связь.



Исходя из данных регулятора, тарифы конкурентов – lifecell и «МТС Украина» на звонки абонентам фиксированной связи, были в три раза меньше чем в компании «Киевстар». Так, по тарифным планам МТС Украина и lifecell можно было позвонить на номера фиксированной связи примерно за 50 копеек/минута, тогда как такая же услуга в «Киевстаре» обходилась его абонентам в 1,50 гривны/минута.



20 апреля 2017 года было принято решение о рекомендации оператору «Киевстар» прекратить действия, которые содержат признаки злоупотребления монопольным положением и ввести тарифные планы, в которых приравнены тарифы на исходящие звонки своих абонентов и абонентов фиксированной связи.



В комитете пояснили: „По состоянию на 26.04.2017 года ЧАО Киевстар уже сообщил АМКУ о выполнении рекомендаций, а именно, о внесении изменений в условия предоставления и подключения тарифных планов "Комфорт", "Комфорт+" и "Ультракомфорт" для абонентов предоплаченной связи, которые обеспечивают выполнение предоставленных рекомендаций“.

После этого крупнейший украинский оператор сотовой связи выполнил данные ему рекомендации и снизил свои тарифы в данном сегменте.



Распоряжением «Киевстара» от 24 апреля 2017 года установлена стоимость исходящих звонков в новых тарифных планах на номера абонентов остальных мобильных операторов, а также номера фиксированной связи в пределах 30 минут – 16 коп./минута, сверх предела времени – 74 коп./минута.



Такие тарифы почти вдвое ниже ранее установленной стоимости минуты звонка на номера фиксированной связи.