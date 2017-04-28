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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 09:10
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Авдеевку начали снабжать электричеством по новой ЛЭП с подконтрольной территории

Авдеевку подключили к новой линии электропередач с подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вчера вечером было подключено электричество в тестовом режиме, а по состоянию на 8 утра 28 апреля привлечено 12 генераторных установок.

"На город продолжают подавать электроэнергию по новой линии электропередач", - отметили в ГСЧС. Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Ранее, электроснабжение Авдеевки шло с неподконтрольной территории. Теперь электроэнергия поступает от ЛЭП со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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