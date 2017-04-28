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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 09:34
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Жебривский назвал программу развития малого бизнеса области «Украинский донецкий кулак»

Программу стимулирования развития малого предпринимательства презентовали на коллегии Донецкой ОГА 27 апреля. Представленная программа получила название “Український донецький куркуль”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ДонОВГА Павел Жебривский.

“Специально выбрал такое ??щекотливое название, чтобы запоминалось и цепляло. Будем стимулировать активных людей, которые имеют идеи, имеют видение и желание их реализовать, но не имеют средств на старт,” — пояснил глава области.

Он отметил, что это не поддержка уже действующего бизнеса, это — начало нового.

“Это могут быть как стартапы, так и привычные бизнес-модели. Украинское государство будет возрождать хозяев. Потому что самодостаточный частный предприниматель, независимый хозяин — это основа крепкого демократического общества”, — добавил Жебривский.

Также губернатор добавил, что планирует отправлять молодых предпринимателей на стажировку в Европейский союз и возмещать процент по кредиту на предприятие для начинающих с новыми идеями.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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