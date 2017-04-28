Сегодня, 28 апреля, утром под обстрел попал Киевский район Донецка. Есть пострадавший среди местного населения.
«Сегодня около шести часов утра в результате обстрела был ранен мирный житель 1953 года рождения», — сообщил ДАН глава райадминистрации Валентин Левченко.
По его словам, пострадавший был доставлен в городскую больницу.
Сообщается, что огонь по району открывался и ночью. Из-за обстрела повреждено здание по улице Домостроительная, 2.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 10:08
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ДНР: в Киевском районе Донецка в результате обстрелов ранен мирный житель, есть повреждения
Сегодня, 28 апреля, утром под обстрел попал Киевский район Донецка. Есть пострадавший среди местного населения.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»