Движение поезда «Мариуполь-Киев» могут ускорить на пару часов

Время движения поезда из Мариуполя в Киев может быть сокращено максимум на 2-3 часа. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



«У нас нет возможности ускорить поезд существенно. Я думаю, что возможно сокращение времени в пути максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически на больше будет сложно», — цитирует Омеляна «Depo.Донбасс».



Министр также выразил надежду, что состояние пассажирских вагонов будет изменяться в лучшую сторону.



Отметим, сейчас поезд «Мариуполь-Киев» движется около 19 часов. Пассажиры неоднократно жаловались на старые грязные вагоны и нестиранное белье.