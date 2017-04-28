Время движения поезда из Мариуполя в Киев может быть сокращено максимум на 2-3 часа. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«У нас нет возможности ускорить поезд существенно. Я думаю, что возможно сокращение времени в пути максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически на больше будет сложно», — цитирует Омеляна «Depo.Донбасс».
Министр также выразил надежду, что состояние пассажирских вагонов будет изменяться в лучшую сторону.
Отметим, сейчас поезд «Мариуполь-Киев» движется около 19 часов. Пассажиры неоднократно жаловались на старые грязные вагоны и нестиранное белье.
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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 10:38
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Движение поезда «Мариуполь-Киев» могут ускорить на пару часов
Время движения поезда из Мариуполя в Киев может быть сокращено максимум на 2-3 часа. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»