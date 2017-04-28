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Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 10:38
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Движение поезда «Мариуполь-Киев» могут ускорить на пару часов

Время движения поезда из Мариуполя в Киев может быть сокращено максимум на 2-3 часа. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«У нас нет возможности ускорить поезд существенно. Я думаю, что возможно сокращение времени в пути максимум на 2-3 часа, если мы оптимизируем график движения поездов. Технически на больше будет сложно», — цитирует Омеляна «Depo.Донбасс».

Министр также выразил надежду, что состояние пассажирских вагонов будет изменяться в лучшую сторону.

Отметим, сейчас поезд «Мариуполь-Киев» движется около 19 часов. Пассажиры неоднократно жаловались на старые грязные вагоны и нестиранное белье.




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Редакция «Мариупольских новостей»