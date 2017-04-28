"> " />
vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1577 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 10:52
Просмотров: 389
Комментариев: 0

Возле пункта пропуска в Донбассе мужчина потерял сознание и умер

Вблизи КПВВ «Новотроицкое» скончался 75-летний мужчина. Он умер так и не дойдя до пункта пропуска для прохождения контроля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Мужчина направлялся на неподконтрольную территорию в пешем порядке. Отмечается, что выйдя из автобуса, вблизи модуля неотложной медицинской помощи, он почувствовал слабость и потерял сознание.

"Несмотря на немедленно оказанную первичную медицинскую помощь, пенсионер оставался без сознания. Медицинские работники констатировали факт смерти, которая, вероятно, наступила от сердечной недостаточности. По данному факту проинформирован отдел полиции", - рассказали пограничники.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»