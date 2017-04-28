Вблизи КПВВ «Новотроицкое» скончался 75-летний мужчина. Он умер так и не дойдя до пункта пропуска для прохождения контроля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
Мужчина направлялся на неподконтрольную территорию в пешем порядке. Отмечается, что выйдя из автобуса, вблизи модуля неотложной медицинской помощи, он почувствовал слабость и потерял сознание.
"Несмотря на немедленно оказанную первичную медицинскую помощь, пенсионер оставался без сознания. Медицинские работники констатировали факт смерти, которая, вероятно, наступила от сердечной недостаточности. По данному факту проинформирован отдел полиции", - рассказали пограничники.
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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 10:52
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Возле пункта пропуска в Донбассе мужчина потерял сознание и умер
Вблизи КПВВ «Новотроицкое» скончался 75-летний мужчина. Он умер так и не дойдя до пункта пропуска для прохождения контроля, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»