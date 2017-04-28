В Украине вступил в силу закон, который изменяет правила дорожного движения относительно движения по кругу.
Отные преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже едут по кругу. Раньше они должны были уступать дорогу.
Закон, который регулирует это правило, опубликован 27 апреля в газете "Голос Украины" и вступает в силу на второй день после опубликования. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады Украины.
Кабинет Министров в течение месяца со дня вступления в силу настоящего закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 11:11
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Мариупольским автомобилистам на заметку: вступили в силу изменения в ПДД
В Украине вступил в силу закон, который изменяет правила дорожного движения относительно движения по кругу.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»