Мариупольским автомобилистам на заметку: вступили в силу изменения в ПДД

В Украине вступил в силу закон, который изменяет правила дорожного движения относительно движения по кругу.



Отные преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже едут по кругу. Раньше они должны были уступать дорогу.



Закон, который регулирует это правило, опубликован 27 апреля в газете "Голос Украины" и вступает в силу на второй день после опубликования. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады Украины.



Кабинет Министров в течение месяца со дня вступления в силу настоящего закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.