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Рубрика: Новости Мариуполя
28-04-2017, 11:11
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Мариупольским автомобилистам на заметку: вступили в силу изменения в ПДД

В Украине вступил в силу закон, который изменяет правила дорожного движения относительно движения по кругу.

Отные преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже едут по кругу. Раньше они должны были уступать дорогу.

Закон, который регулирует это правило, опубликован 27 апреля в газете "Голос Украины" и вступает в силу на второй день после опубликования. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады Украины.

Кабинет Министров в течение месяца со дня вступления в силу настоящего закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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