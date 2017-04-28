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Рубрика: Новости Донбасса
28-04-2017, 11:35
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В Донбассе начался процесс верификации пленных: представители сторон отправились в Мариуполь

В Донбассе начался процесс верификации пленных, согласованный гуманитарной подгруппой в Минске. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Представители ДНР/ЛНР, матери задержанных на подконтрольной Украине территории в сопровождении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и представителей ОБСЕ отправились в Мариуполь, где посетят несколько колоний. Их также сопровождает представитель СБУ.

Проведение верификации и уточнение списков лиц, готовых к обмену, планируют завершить до 15 мая. После этого стороны намерены обсудить дату обмена.




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Редакция «Мариупольских новостей»